Schianto in autostrada, ferite tre persone

Aggiornamento delle 10.26

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, una donna di 48 anni e due uomini di 27 e 48 anni. Le loro condizioni sembrano non essere particolarmente gravi, due di loro sono stati trasportati in codice giallo e verde in ospedale. L’elisoccorso, invece, è rientrato senza caricare nessuno.

Schianto in autostrada

La dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita, dalle prime informazioni sembrerebbe che un veicolo su cui viaggiavano tre persone si sia schiantato contro un ostacolo in A21, nel tratto compreso tra Manerbio e Brescia Sud, in territorio di Bagnolo Mella. L’entità del sinistro sembra grave: i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, sul posto si sono fiondate tre ambulanze da Leno, Ghedi e Roè Volciano e un’automedica. In arrivo anche l’eliambulanza da Brescia.

Ancora non si sa nulla sulle condizioni dei coinvolti. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, per i rilievi del caso.

Seguono aggiornamenti.