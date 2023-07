Schianto frontale a Isorella, tre le persone coinvolte.

Schianto frontale a Isorella

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 22.10 in via Gottolengo

Tre i coinvolti, una donna in gravi condizioni

A rimanere ferite tre persone, tra queste una donna in gravi condizioni. Per lei si è reso necessario il trasporto in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Gli altri due coinvolti sono due uomini sulla quarantina. Per loro la missione è stata declassata in codice giallo, sarebbero pertanto meno preoccupanti le loro condizioni.

Dinamica da chiarire nel dettaglio

Ancora da ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica del sinistro. La cosa certa è che l'impatto è stato violento. Ad intervenire sul posto la Polizia stradale per gli opportuni rilievi del caso e per la chiusura temporanea della strada necessaria al fine di consentire le operazioni di soccorso.