Schianto fra auto e moto: grave 25enne e automobilista positiva all'alcol test

E' in gravi condizioni, ma non sembrerebbe in pericolo di vita il 25enne di Paratico che in moto si è scontrato frontalmente contro un'auto, nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2. Alla guida una 34enne di Iseo risultata positiva all'alcol test.

Schianto tra auto e moto: grave 25enne

Un 25enne di Paratico si trova ricoverato in gravi condizioni nella seconda Rianimazione del Civile a Brescia, ma fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita. E' questo il bilancio dell'incidente, l'ennesimo degli ultimi giorni, avvenuto la notte tra venerdì e sabato, poco prima delle 2, a Clusane di frazione di Iseo, lungo la Sp12 (in via Risorgimento).

La dinamica

Il giovane si è schiantato frontalmente contro una vettura guidata da una 34enne di Iseo risultata positiva all’alcol test. Stando alle prime ricostruzioni, effettuate dalla Polizia stradale di Iseo, il motociclista, che in sella alla sua Yamaha 700 stava viaggiando in direzione del capoluogo Sebino, è finito contro la Suzuki della donna che stava svoltando a sinistra in via del Dossello. Il ragazzo è stato scaraventato al suolo e le sue condizioni sono parse subito critiche. Immediatamente è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto, oltre ai soccorritori e la Stradale, anche i Vigili del fuoco di Sale Marasino. Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche altre due auto: una Volvo, a bordo della e una Toyota, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Automobilista positiva all'alcol test

La donna al volante è risultata positiva all’alcoltest, mentre non si conosce ancora l'esito dell'esame tossicologico. La Procura, come da prassi, ha aperto un fascicolo per lesioni personali stradali gravissime.