Schianto a Ghedi, è deceduta anche la moglie.

Tragedia

È morta nella notte Maresca Magherini, la moglie di Morando Landini, il 76enne originario di Firenze che è deceduto ieri, venerdì 6 ottobre, nell’incidente a Ghedi. Purtroppo la donna di 70 anni non ce l’ha fatta: era ricoverata in prognosi riservata alla Poliambulanza di Brescia.

Incidente

Ieri poco dopo le 16.30 l'auto sulla quale viaggiava la coppia si è scontrata frontalmente con un furgone. In base alle prime ricostruzioni, effettuate dalla Polizia stradale di Salò, la coppia viaggiava a bordo di una Suzuki in direzione Manerbio quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto si sarebbe scontrata prima con una Lancia Y, condotta da una 48enne, poi frontalmente con un furgone, alla cui guida c’era un 46enne che stava rientrando ad Asola. I primi a prestare soccorso sono stati quattro vigili del fuoco che si trovavano a bordo di un'auto a poca distanza dalle vetture coinvolte.

Sul posto sono arrivate due squadre di Vigili del fuoco, una da Brescia e l’altra da Verolanuova, oltre a diversi mezzi del 118. Il 76enne è morto sul colpo mentre la moglie era stata trasportata in codice rosso alla Poliambulanza dopo è deceduta questa notte.