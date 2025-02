Schianto a Fiesse, un morto.

Un morto a Fiesse

Tragico incidente questa mattina (mercoledì 26 febbraio 2025) a Fiesse. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 6.15 in codice rosso in via Martiri della Libertà.

Dove si è verificato il sinistro

Lo scontro rivelatosi fatale

Dalle prime ricostruzioni pare che all'origine del sinistro vi sia stato uno scontro tra furgone e un mezzo pesante. Ad intervenire sul posto due ambulanze e un'automedica. Ad essere coinvolte due persone, per uno di loro (del quale al momento non si conoscono le generalità) purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Seguono aggiornamenti.