Schiamazzi, consumo di alcolici e abbandono di rifiuti: la Locale riporta l’ordine.

Disordini a Rezzato: schiamazzi, consumo di alcolici e abbandono di rifiuti

La polizia locale di Rezzato è intervenuta sul territorio a seguito di numerose segnalazioni giunte dalla cittadinanza, segnalazioni che descrivevano una situazione critica in città, caratterizzata dalla presenza di persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, schiamazzi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma anche al consumo di alcol oltre al transito continuo di soggetti poco raccomandabili e all’abbandono di rifiuti. Una serie di condotte che avevano portato i residenti a vivere una condizione di forte disagio e preoccupazione.

Decine di sanzioni

Sono state elevate decine di sanzioni per ubriachezza molesta, disturbo della quiete pubblica e violazione del divieto di consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico, oltre che al sequestro di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità di tossicodipendenti. Di fondamentale importanza anche il supporto del sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, che ha emanato un’ordinanza per vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche nell’area interessata. Un provvedimento che, insieme all’azione costante della Polizia Locale, ha consentito di risolvere completamente la problematica in poco più di una settimana.