E’ rimasto schiacciato sotto il muletto che stava manovrando, nell’officina di famiglia. E’ stato trasportato in elicottero, in codice rosso, il 16enne coinvolto in un grave infortunio mercoledì a Rovato.

Schiacciato dal muletto: grave un sedicenne

L’allarme è scattato intorno alle 12, nell’officina della Cda Automobili srl, all’angolo tra via Rudone e via XXV Aprile. Il ragazzo, figlio del titolare, si trovava in azienda in attesa del padre. Per ingannare il tempo, era salito sul muletto, ma durante la manovra il mezzo si è ribaltato e lui è rimasto schiacciato sotto. Tempestiva la chiamata ai soccorsi, che si sono precipitati sul posto. Oltre alle ambulanze, si è levato in volo anche l’elicottero, atterrato in un prato in zona Eurospin.

Trasportato in elicottero in ospedale

Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco di Chiari e di Brescia, per liberare il ragazzo dal muletto, e i carabinieri delle stazioni di Rovato ed Erbusco, per i rilievi di rito. Il 16enne è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso, ma grande apprensione ha destato il trauma riportato alla schiena. E’ stato trasportato in codice rosso al Civile di Brescia. Dai primi accertamenti, sembra che i medici abbiano riscontrato delle microfratture al bacino, escludendo lesioni più gravi.