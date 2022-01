rovato

L'uomo era impegnato in alcune operazioni di stoccaggio quando è stato travolto da un peso di oltre una tonnellata.

Schiacciato da un sacco di mangime, grave un 61enne: è successo poco dopo le 17 alla Frabes di Rovato.

Schiacciato da un sacco mentre lavora

La chiamata ai soccorsi è partita alle 17.20: stando alle prime informazioni la vitttima, un 61enne di Bornanto dipendente dell'azienda rovatese, specializzata nella produzione di prodotti e alimenti zootenico, era impegnato in alcune operazioni di stoccaggio all'interno del magazzino quando è stato travolto da uno dei sacchi di mangime ed è rimasto schiacchiato sotto circa 1200 chili. A trovarlo privo di sensi è stato uno dei colleghi, che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto in poco tempo si è precipitata l'ambulanza dei volontari di Bornato e l'elisoccorso: l'uomo, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stato sedato e preparato per il trasporto in eliambulanza. Al momento le sue condizioni sembrano gravi.

Sul posto è arrivata anche la famiglia del ferito e le Forze dell'Ordine, per i rilievi del caso.