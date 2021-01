Scende dall’auto per spostare un ramo in strada: rapinato da tre malviventi

E’ successo ieri mattina presto, sabato, sulla Sp100 tra Pontoglio e Palosco. L’uomo, un 55enne di Urago d’Oglio, si stava recando al lavoro.

Scende dall’auto per spostare un ramo in strada: rapinato

Stava andando al lavoro quando, lungo la provinciale che collega Pontoglio a Palosco, si è trovato davanti un ramo che impediva il passaggio. Erano le 5.30 circa: il 55enne non ci ha pensato due volte ed è sceso per spostarlo. Dato l’orario non c’era nessuno in strada e mai avrebbe potuto immaginare che quel ramo era stato posizionato al centro della carreggiata proprio da alcuni malintenzionati.

Non ha fatto in tempo a scendere dal veicolo, che il 55enne di casa a Urago d’Oglio è stato aggredito da tre uomini, che lo hanno preso a calci e pugni e poi l’hanno lasciato in mezzo alla strada dolorante e senza l’auto. I tre sono infatti fuggiti a bordo della Volkswagen Turan dell’uraghese.

Fortunatamente i malviventi non gli hanno portato via il telefono: l’uomo ha quindi chiamato il 112 e sul posto si sono precipitati i carabinieri della Sezione radiomobile di Chiari e un’ambulanza dei Volontari di Pontoglio in codice giallo. I sanitari hanno prestato le prime cure al 55enne, portato in ospedale a Chiari in codice verde per gli accertamenti del caso, mentre i militari, raccolta la testimonianza della vittima, hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori della rapina.