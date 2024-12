Scende dall'auto dopo l'incidente in A21, investito e ucciso

Ancora una vittima della strada, ancora un automobilista travolto e ucciso dopo aver lasciato la propria auto in panne sull'autostrada. È successo ieri sera, domenica 22 dicembre, a Manerbio. La vittima è un 43enne di Offlaga, Roberto Bertanza.

Tragedia sulla A21 a Manerbio

L'incidente è avvenuto attorno alle 20 di domenica sera, tra l'uscita di Brescia Sud e quella di Manerbio. Sulla dinamica sono in corso indagini, ma stando a quanto emerso finora l'uomo avrebbe abbandonato la propria automobile dopo essere stato protagonista di un incidente minore. Trovandosi con l'auto in panne in mezzo alla carreggiata ha provato a mettersi al riparo scendendo dall'automobile, ma proprio in quel momento è stato travolto e ucciso sul colpo da un'altra vettura.

Un incidente molto simile, per dinamica, era costato nelle scorse settimane la vita ad una giovane ragazza di Chiari.