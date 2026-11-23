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Scenari di emergenza a Botticino: va in scena l’esercitazione della Prociv.

A Botticino, scenari di emergenza per l’esercitazione della Prociv

L’esercitazione si è svolta sabato 21 novembre 2026 a partire dalle 7 e fino alle 17.30, protagonista l’intero Gruppo Comunale di Protezione Civile di Botticino.

Numerosi sono stati gli scenari di emergenza, l’obiettivo è stato mettere alla prova le capacità operative delle diverse squadre: interventi di tipo idrogeologico, per fronteggiare situazioni di criticità sul territorio; antincendio boschivo, con simulazione di interventi specifici; ricerca di persone disperse, con il coinvolgimento delle unità cinofile; interventi su piante pericolanti e già abbattute, con operazioni di taglio e messa in sicurezza delle aree interessate; simulazione di un blackout elettrico, con intervento per garantire il ripristino e la fornitura di energia elettrica ad una abitazione, che all’interno presente una persona fragile che necessitava di attrezzatura medicale alimentata da energia elettrica.

In prima linea

In prima linea tutte le principali risorse del gruppo: volontari, squadre operative, mezzi e attrezzature.