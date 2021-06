Scelta, revoca e cambio di medico e pediatra diventano più semplici all’Asst Franciacorta

Il direttore Sociosanitario Giuseppe Solazzi ha fatto il punto di tutti i servizi che sono stati informatizzati a Chiari e nei Comuni dell'ambito.

Scelta, revoca e cambio di medico diventano più semplici all’Asst Franciacorta

«Gli eventi hanno spesso una duplice valenza e da eventi negativi possono sorgere nuove opportunità. E’ il caso della pandemia da Covid19 che tanto dolore ed innumerevoli problemi ha causato alla nostra comunità».

Sono queste le parole del direttore Sociosanitario dell’Asst Franciacorta, Giuseppe Solazzi che ha fatto il punto della situazione in merito alla scelta e alla revoca del medico di base, ma anche alle nuove esenzioni.

«Questa emergenza se da un lato ha messo a dura prova il servizio sanitario, dall’altro ha stimolato nuove iniziative e soluzioni innovative - ha spiegato Solazzi - E’ il caso degli uffici della Direzione Sociosanitaria adibiti alla scelta e revoca del medico di medicina generale, al rilascio delle esenzioni ticket ed alle nuove iscrizioni al Ssn (Servizio sanitario nazionale). Nel corso della pandemia questi uffici hanno dovuto inventarsi un nuovo modo di lavorare essendo venuta a mancare, di fatto, la possibilità di espletare le pratiche con la presenza fisica dei cittadini. Ciò ha moltiplicato le incombenze degli operatori chiamati a rispondere a migliaia di telefonate con linee sovraccariche che non sempre hanno consentito di accontentare adeguatamente tutti gli utenti, così come migliaia sono state le mail ricevute e “lavorate”; anche in questo caso non senza difficoltà e qualche giustificato malumore dei cittadini in quanto il software in uso risultava datato, poco intuitivo, macchinoso e non consentiva di accedere a tutte le prestazioni».

Infatti, prendendo lo spunto da questa incresciosa situazione, operatori e direzione sociosanitaria si sono posti l’obiettivo di porvi rimedio con l’intenzione di introdurre modalità operative non solo in grado di risolvere il problema contingente, ma di consentire agli uffici di fare un salto di qualità e di efficienza duratura, a tutto vantaggio dei cittadini.

«E’ maturata così l’idea di attivare una collaborazione con la Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, per trasferire in Franciacorta l’esperienza già maturata in una città metropolitana - ha proseguito Solazzi - Da questa collaborazione è nata una piattaforma che, all'indirizzo web https://sr.asst-franciacorta.it, consente ai cittadini franciacortini, comodamente dalla postazione internet di casa o dal proprio telefono, di richiedere il cambio o la revoca del medico/pediatra, l’attivazione delle esenzioni per reddito, patologia o invalidità, il rinnovo dell’iscrizione sanitaria, la richiesta del duplicato della tessera sanitaria o di variazione dei propri dati anagrafici.

L’iniziativa è nata dalle necessità che l’evento pandemico ha posto in luce: ossia garantire all’utenza un servizio veloce, attraverso canali informatici di fruibilità diffusa e, al contempo, limitare il più possibile lo spostamento fisico delle persone, diminuendo i tempi di attesa di risposta alle richieste del cittadino e le lunghe attese presso gli sportelli.

«Rimangono fuori dal portale le richieste di prima iscrizione al Servizio sanitario regionale e l’acquisizione delle credenziali di accesso al fascicolo sanitario elettronico regionale per le quali è ancora necessario recarsi presso gli uffici di Asst con prenotazione sul sito https://prenota.zerocoda.it/. Inoltre, per le richieste di informazione è attivo un unico indirizzo di posta elettronica info.sceltarevoca@asst-franciacorta.it ed il Call Center di Scelta e Revoca che risponde al numero 030.7103031.