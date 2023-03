Avevano fatto la spesa, ma volevano portarla a casa... gratis. Però, sono stati beccati dai carabinieri di Chiari mentre uscivano dalla porta sul retro.

Scappano col carrello pieno di spesa da 400 euro: beccati dai carabinieri

Hanno riempito un carrello con generi alimentari, bottiglie e tanto altro ancora. Insomma, una spesa da circa 400 euro, ma invece di passare dalla cassa sono usciti da una porta di emergenza che affaccia sul parcheggio, pensando di non essere visti. Protagonisti sono un moldavo di 35 anni e una coppia di rumeni di circa 20 anni, senza fissa dimora. Per loro sfortuna però alcuni dipendenti del negozio si trovavano in quel momento all'esterno in pausa e li hanno immediatamente bloccati, allertando i carabinieri che poco dopo li hanno raggiunti e arrestati.

Dopo la convalida dell'arresto per direttissima, per il moldavo è previsto il rimpatrio.