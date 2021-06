Scappa dalla comunità: è sano e salvo il 35enne

Aggiornamento delle 18:48

Per fortuna le ricerche hanno avuto un lieto fine. Il 35enne, che ieri sera era fuggito dalla comunità manerbiese, è stato trovato dai Vigili del Fuoco in una stanza dell'ex hotel Loft, un complesso abbandonato in via San Martino del Carso. Secondo le prime informazioni si sarebbe rifugiato nello stabile, dove è stato trovato in stato confusionale. Ora è stato affidato alle cure del 11

Scappa dalla comunità: si cerca un 37enne

Stando alle prime informazioni l' uomo, classe 1986, si sarebbe allontanato volontariamente dalla comunità di Bessimo: ieri sera, verso le 21.30, ha scavalcato la recinzione del centro e avrebbe fatto perdere le sue tracce. Le Forze dell'Ordine sono subito state allertate: Carabinieri, Vigili del Fuocoo, Polizia Locale e Protezione Civile sono all'opera per rintracciare il giovane di cui, ad ora, non ci sono notizie. Anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco è sul posto per sorvolare l'area, così come il personale sommozzatori, cinofili e squadre fluviali.

Le ricerche, a seguito di una segnalazione, si sono concentrate in via San Martino del Carso, vicino al supermercato Md e al Mella.

Chiunque lo veda è invitato a chiamare il 112.