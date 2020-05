Sbarrata la strada per la croce di Zocco sul Monte Orfano

Sbarrata la strada che si dirige alla croce di Zocco. Un provvedimento reso necessario a fronte della continuo viavai di automobili per feste non autorizzate.

Sbarrata la strada per la croce di Zocco

“Spiace sempre limitare la bellezza del Monte Orfano ai visitatori. Tuttavia quando inciviltà e maleducazione aumentano occorre prendere provvedimenti. Ringraziamo per la collaborazione la Parrocchia San Lorenzo Martire in Zocco”. Questo l’avviso pubblicato sulla pagina Facebook Montorfano – Convenzione tra Comuni al fine di annunciare alla popolazione il provvedimento preso qualche giorno fa.

Le motivazioni

A illustrare meglio la questione ci ha pensato il sindaco di Erbusco Ilario Cavalleri. “La questione nasce alcuni anni fa, quando i proprietari dei terreni vicini e in particolare la parrocchia della frazione erbuschese avevano chiesto ai Comuni di Cologne ed Erbusco di mettere una sbarra per evitare che le macchine arrivassero alla croce di Zocco, in quanto la situazione era divenuta insostenibile per via della mancanza di rispetto e sporcizia che ad ogni weekend si rilevava”, ha precisato. La questione, quindi, è antecedente al lockdown per l’epidemia di Coronavirus. Tuttavia, la situazione di emergenza sanitaria attuale hanno amplificato il problema e reso necessario un intervento urgente. Così, in territorio di Cologne, è stata posizionata una sbarra che blocca alle auto l’accesso al Monte per raggiungere la croce di Zocco.