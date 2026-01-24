Sbanda sulla rotonda: 20enne esce di strada

E’ successo a Milzano sulla Strada Provinciale 64 verso le 13,15, ora in cui sono scattati i soccorsi.

Perde il controllo del veicolo sulla rotonda

Molta paura ieri, venerdì 23 gennaio 2026, sulla strada provinciale che conduce a Milzano. All’altezza della rotonda un giovane neopatentato di soli 20 anni ha perso il controllo del proprio mezzo finendo fuori strada. L’auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo la sua scorsa fuori dalla carreggiata sulla piccola scarpata. Immediata l’attivazione dei soccorsi in codice rosso, una volta sul posto l’ambulanza e l’auto infermierizzata hanno trovato il giovane già fuori dal mezzo, aiutato da alcuni passanti, con contusioni multiple, immediato il trasorto all’ospedale in codice giallo per le cure del caso. I rilievi per accertarsi dell’esatta dinamica dell’accaduto sono stati affidati al Comando Polizia Locale di Leno.