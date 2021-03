Sbanda e urta contro il guard rail, in ospedale una 27enne

Sbanda e colpisce il guard rail, in ospedale una 27enne: è successo questo pomeriggio nel tratto di Cordamolle che corre tra Flero e Poncarale.

Sbanda e colpisce il guard rail, in ospedale una 27enne

Attimi di paura questo pomeriggio sulla A21, dove verso le 13.40 l’automobile guidata da una ragazza di 27 anni è stata coinvolta in un incidene. Dalle prime ricostruzioni sembra che la conducente abbiamo sbandato per una distrazione colpendo il guard rail che corre accanto alla carreggiata. L’urto ha distrut l’auto e l’ha sbalzata in mezzo alla carreggiata, dove ha fermato la sua corsa. Fortunatamente nessun altro è rimasto coinvolto e, a quanto sembra, nemmeno la ragazza sembra aver riportato gravi lesizioni.

Ferita alla gamba e al volto è stata soccorso dai volontari del Cosp di Flero e dall’automedica, e trasportata in Poliambulanza in codice giallo.