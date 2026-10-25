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La sua vita si è spezzata all’improvviso in un tragico incidente stradale sul Garda. Si terranno martedì 27 ottobre a Rovato, la città di cui era originario, i funerali del 59enne Marco Alghisi.

Saranno martedì a Rovato i funerali di Marco Alghisi

La scomparsa di Marco Alghisi, originario di Rovato, lascia nel dolore la moglie Isabella, la mamma Giacoma, i fratelli Giorgio con Raffaella, Gloria con Mike, i nipoti e parenti tutti. La camera ardente è allestita nella Sala del Commiato Remondina a Rovato, in via 25 Aprile. La veglia di preghiera si terrà lunedì 26 ottobre alle 18.45. I funerali avranno martedì 27 ottobre alle 10 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Vita spezzata in un tragico incidente in moto

Il tragico schianto è avvenuto venerdì 23 ottobre poco prima delle 16 sulla ss45bis all’altezza di Toscolano Maderno. Da una prima ricostruzione sembra l’uomo fosse a bordo della sua motocicletta quando, a causa dell’asfalto bagnato, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per impattare violentemente contro la parete rocciosa dirimpetta. Non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute un’automedica e l’elisoccorso decollato da Brescia, ma è stato tutto inutile. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Salò.