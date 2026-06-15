Ci sono notizie che non si vorrebbero mai scrivere. Dolori troppo grandi e incomprensibili per essere raccontati. La scomparsa del piccolo Christopher Salvotti, di appena 10 anni, è una di queste.
Saranno celebrati ad Adro i funerali del piccolo Christopher
La prematura scomparsa di Christopher, affetto da una grave patologia fin dalla nascita, colpisce al cuore la comunità di Credaro (BG), che si è stretta nel dolore alla sua mamma Elda, al papà James e a tutti i suoi cari. Ma il lutto coinvolge anche la Franciacorta e in particolare Adro, dove il bimbo di appena 10 anni frequentava la scuola all’istituto Madonna della Neve. E proprio al santuario adrense, martedì 16 giugno alle 15, saranno celebrati i funerali.
Due comunità strette nel dolore
“Ciao Christopher… vivi con gli Angeli in Paradiso! Trasformare la morte in opportunità di vita… Christopher ci ha insegnato a superare i limiti”. Con queste parole la parrocchia di San Giorgio di Credaro si è stretta ai genitori, ai nonni e a tutti i parenti del piccolo, che dopo i funerali sarà tumulato nel cimitero del paese.
Il cordoglio del sindaco di Credaro
Così il sindaco di Credaro Adriana Bellini ha espresso cordoglio alla famiglia del piccolo Christopher
“A Dio, caro Christopher… Oggi hai raggiunto quel cielo che hai sempre guardato dalle braccia di mamma Elda e dalle spalle di papà James. In questo giorno di profondo dolore, sento il bisogno di rivolgerti un ultimo pensiero, a nome dell’Amministrazione Comunale, ma, soprattutto, a nome di una comunità che attonita vive con dolore ed incredulità la tua dipartita. La tua vita è stata una continua prova di coraggio. Hai affrontato ogni giorno con una forza silenziosa che ha saputo insegnare molto a tutti noi. Accanto a te, sempre, l’amore instancabile della tua mamma e del tuo papà, che ti hanno accompagnato passo dopo passo, senza mai lasciarti solo. Oggi ci stringiamo a loro con commozione e rispetto. Non esistono parole capaci di colmare un vuoto così grande, ma esiste la gratitudine per averti avuto tra noi e per averci ricordato quanto siano preziosi l’amore, la cura, la dedizione e la speranza. Vola alto Christopher! Quel cielo che osservavi con meraviglia ora ti appartiene, e’ la tua casa eterna dalla quale ti chiediamo di proteggere sempre mamma, papà, nonni e anche tutti noi. Alla tua famiglia giungano l’abbraccio sincero e le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Credaro.