Ci sono notizie che non si vorrebbero mai scrivere. Dolori troppo grandi e incomprensibili per essere raccontati. La scomparsa del piccolo Christopher Salvotti, di appena 10 anni, è una di queste.

Saranno celebrati ad Adro i funerali del piccolo Christopher

La prematura scomparsa di Christopher, affetto da una grave patologia fin dalla nascita, colpisce al cuore la comunità di Credaro (BG), che si è stretta nel dolore alla sua mamma Elda, al papà James e a tutti i suoi cari. Ma il lutto coinvolge anche la Franciacorta e in particolare Adro, dove il bimbo di appena 10 anni frequentava la scuola all’istituto Madonna della Neve. E proprio al santuario adrense, martedì 16 giugno alle 15, saranno celebrati i funerali.

Due comunità strette nel dolore

“Ciao Christopher… vivi con gli Angeli in Paradiso! Trasformare la morte in opportunità di vita… Christopher ci ha insegnato a superare i limiti”. Con queste parole la parrocchia di San Giorgio di Credaro si è stretta ai genitori, ai nonni e a tutti i parenti del piccolo, che dopo i funerali sarà tumulato nel cimitero del paese.

Il cordoglio del sindaco di Credaro

Così il sindaco di Credaro Adriana Bellini ha espresso cordoglio alla famiglia del piccolo Christopher