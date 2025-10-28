Sanità pubblica, verso una riforma più equa: il confronto a Castegnato.

L’appuntamento

S’intitola «Diritto alla salute. Verso una riforma sanitaria più equa» l’incontro organizzato per giovedì 30 ottobre 2025 da Civica Castegnato.

Sanità pubblica: se ne parla a Castegnato

Focus della serata, introdotta e moderata dall’avvocato Giovanni Turelli (professore ordinario dell’Università degli Studi di Brescia), sarà la Sanità pubblica e, in particolare, la domanda «A che punto è Regione Lombardia?». Durante l’evento, pensato per le 20.30 presso il centro civico di via Marconi a Castegnato, interverranno Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, e il dottor Tarcisio Marinoni, medico già responsabile del Servizio unificato di Assistenza protesica e integrativa di Asst Spedali Civili di Brescia.

«Civica Castegnato continua la sua attività politica con sguardi al locale ma anche oltre, come da sua tradizione – hanno spiegato gli organizzatori – Giovedì, grazie ai relatori, avremo modo di approfondire un tema fondamentale».

Per sapere di più sulla serata a ingresso libero, si rimanda all’indirizzo email civicacastegnato@gmail.com.