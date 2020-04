Sanificazione carte da gioco: è già realtà a Roccafranca. Sarà con tutta probabilità una tecnica che dovranno applicare tutte le attività commerciali in occasione della riapertura per continuare il contenimento del Coronavirus.

Sanificazione carte da gioco

Nel piccolo Comune bresciano guidato dal sindaco Marco Franzelli è già realtà una pratica che, con tutta probabilità, diventerà obbligatoria nella fase 2. L’informativa comunale diramanta chiede a tutti i gestori di attività comercili di contattare il Coc, Centro operativo comunale (al 348.9186035) per accordarsi in merito alla consegna delle carte da gioco, utlizzate nelle proprie attività commerciali, per procedere alla loro sanificazione tramite la macchina ad ozono.

Le prenotazioni saranno prese in carico a partire dal 4 maggio e l’operazione sarà eseguita con cadenza settimanale.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE