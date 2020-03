Sanificate le zone sensibili di Milzano

Nella giornata di oggi è avvenuta la sanificazione di tutti gli edifici pubblici e delle zone ritenute più sensibili del paese.

Milzano è stata sanificata

Gli uffici comunali, il circolo pensionati, la palestra, le scuole e non solo. Tutte le zone ritenute più sensibili ed esposte alla contaminazione del virus Covid-19 oggi sono state sanificate da operatori esperti. Il provvedimento voluto dal sindaco Massimo Giustiziero ha l’obiettivo di dotare il territorio comunale di uno strumento in più nella lotta contro il contagio da Coronavirus. ” L’Amministrazione sta facendo tutto il necessario nella lotta contro questa epidemia – ha ribadito il primo cittadino – Abbiamo deciso che la sanificazione del territorio poteva essere uno strumento in più e per questo l’abbiamo estesa dagli ambienti interni a quelli esterni”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE