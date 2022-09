Aveva 79 anni.

San Paolo piange l'ex sindaco Fausto Gardoni, morto a 79 anni.

Addio all'ex sindaco Gardoni

Gardoni aveva ricoperto il ruolo di primo cittadinno dal 1999 al 2009 ed è stato anche il fondatore di “Autonomia Municipale”, gruppo dell'attuale maggioranza.

Già attivo in Amministrazione negli anni giovanili, Gardoni tornò a servire San Paolo nel 1994, presentandosi per la prima volta alle elezioni comunali con la lista Autonomia Municipale. Il momento dell'impegno amministrativo giungeva all'indomani di una brillante carriera manageriale, coronata dal conferimento del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana (agosto 2010) “Competenza e dedizione hanno contraddistinto tanto il decennio 1999-2009, durante il quale ricoprì la carica di Sindaco, quanto i due mandati trascorsi in minoranza, ispirando chi, come noi, ha avuto l'opportunità di conoscerlo e di operare al suo fianco – ha spiegato l'attuale gruppo di maggioranza Autonomia Municipale, con l'attuale sindaco Giancarla Zernini in testa - Grazie, Fausto. Che la terra ti sia lieve”.

Gardoni lascia la moglie Marcela, la sorella Suor Maria, gli amici e i parenti tutti. I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Cremezzano di San Paolo mercoledì alle 16.