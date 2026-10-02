San Paolo, perde il controllo dell’auto e finisce contro una gelateria: grave una bimba di 3 anni.

A San Paolo

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato nella serata di giovedì 1 ottobre 2026 poco prima delle 20.15 in codice rosso in via Giuseppe Mazzini 13 a San Paolo. Dalle prime ricostruzioni pare che, per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 34 anni alla guida di una Golf Bianca avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto andando a sbattere, contro lo spigolo del muro di una gelateria del paese.

Grave una bimba di soli 3 anni

L’impatto è stato violentissimo e subito è partita un’imponente macchina dei soccorsi. Sul posto anche due eliambulanza, una delle quali ha trasportato una bambina di soli 3 anni all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono gravi. Gli altri tre conducenti, guidatore compreso, avrebbero riportato ferite meno gravi.

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