Una giornata di rilievo istituzionale per Visano, dove il segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Alessandro Bevitori, ha incontrato l’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul territorio.

San Marino e Visano: una collaborazione per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico

La delegazione sammarinese, guidata dal segretario Bevitori – che nella Repubblica del Titano detiene le deleghe a Lavoro, Programmazione Economica, Rapporti con l’A.A.S.S., Transizione Ecologica e Innovazione Tecnologica – è stata accolta con cordialità presso il Municipio di Visano. Presenti anche i rappresentanti della società Atlas, recentemente subentrata nella titolarità del progetto energetico.

Un incontro orientato alla cooperazione e alla sostenibilità: durante la visita, le istituzioni hanno discusso le linee guida del progetto e le prospettive di una collaborazione fondata su sostenibilità, innovazione e transizione energetica. La presenza di una delegazione di Stato estero sottolinea la rilevanza del piano e la volontà di Visano di aprirsi a partnership internazionali in un’ottica di sviluppo sostenibile. Il progetto prevede che una parte delle risorse generate confluisca in un Fondo per le Misure Compensative, destinato a finanziare opere pubbliche di interesse locale: piste ciclabili, aree verdi, illuminazione a basso consumo, riqualificazioni energetiche di edifici comunali e interventi per la mobilità sostenibile.

Le parole del sindaco Paolo Panizza

Il sindaco di Visano ha definito l’incontro «un’occasione importante per rafforzare un dialogo virtuoso tra istituzioni e imprese, basato sulla trasparenza e sulla condivisione di obiettivi comuni. Il progetto – ha aggiunto – non rappresenta soltanto un investimento economico, ma un segnale di fiducia nelle potenzialità del nostro territorio e nelle sue scelte ambientali».

Da parte sua, il segretario di Stato Alessandro Bevitori ha espresso la volontà di proseguire il percorso di collaborazione, sottolineando l’impegno della Repubblica di San Marino nel promuovere iniziative legate alla transizione ecologica e alla cooperazione tra enti pubblici e privati. L’incontro si è concluso in un clima di reciproca stima, con l’impegno a mantenere attivo un tavolo di confronto su progetti di sostenibilità e innovazione.