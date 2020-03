Si è spenta questa mattina nella casa di riposo di Pralboino, all’età di 89 anni

San Gervasio Bresciano piange Paolina Capuzzi

La comunità sangervasina affronta un ulteriore lutto. Questa mattina ha perso Paolina Capuzzi, 89enne nativa di Cigole ma che in giovane età in occasione delle nozze si era stabilita a San Gervasio Bresciano. Il suo volto era noto ai più poiché con il marito Antonio Luzardi aveva gestito per anni una storica macelleria del centro storico, in via IV novembre, proprio di fronte alla parrocchiale.

Una volta giunti alla pensione si erano ritirati a vita privata alle porte del paese, nella casa nella località chiamata “la fecò”. Vedova dal 2001, ha condotto una vita all’insegna della fede e dell’amore per i suoi quattro figli e per la famiglia in generale. Da circa un paio d’anni era seguita amorevolmente nella casa di riposo di Pralboino, dove oltre all’affetto dei cari e del personale, aveva stretto anche amicizie con altre ospiti con le quali passava i pomeriggi.

L’ultimo saluto si terrà presso il campo santo di San Gervasio Bresciano, domani, martedì 31 marzo alle 14.30. La partecipazione è riservata solo ai famigliari come previsto dalle leggi vigenti in questo periodo di emergenza.

La famiglia vuole ringraziare anticipatamente tutte le persone che non potendo partecipare alla cerimonia la ricorderanno con una preghiera. Un grazie anche al personale medico, infermieristico e ausiliario della Casa di Riposo di Pralboino per la cura dedicata alla loro cara Paolina.

Torna alla HOME PAGE