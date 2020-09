Samuele Alghisi eletto vicepresidente del CAL

Gianni Rossoni e Samuele Alghisi i neoeletti al vertice del CAL. Le nomine sono state ufficializzate ieri.

Si è insediato ieri il nuovo Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia (CAL). Alla guida è stato eletto all’unanimità Gianni Rossoni come presidente, succeduto a Virginio Brivio, sindaco di Lecco, nella gestione dell’organismo di rappresentanza degli Enti Locali e delle organizzazioni sociali e produttive che in base alla Costituzione partecipa ai principali provvedimenti legislativi regionali. Samuele Alghisi, sindaco di Manerbio e vertice della Provincia di Brescia, ricoprirà invece il ruolo di vicepresidente.

“Innanzitutto ringrazio tutti i miei colleghi, Sindaci e Presidenti, per la fducia che hanno riposto in me – ha affermato dal canto suo Alghisi – Il CAL ricopre il fondamentale ruolo di collegamento con i territori e di luogo di confronto e di sintesi tra Sindaci ed Amministratori locali, al fne di offrire ai cittadini lombardi servizi sempre migliori in risposta alle esigenze che di volta in volta emergeranno: anche in questa nuova veste, continuerà il mio impegno”