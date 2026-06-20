Salva l’adrense Sara Calabria: devastato da un incendio il resort in cui si trovava nella Repubblica Dominicana

E’ salva e sta bene l’adrense Sara Calabria, sorella del calciatore Davide Calabria (ex capitano del Milan), che si trovava per motivi di lavoro nel resort Viva Dominicus Beach, nella località turistica di Bayahibe, nella Repubblica Dominicana, distrutto da uno spaventoso incendio.

Un rogo in cui ha trovato la morte una turista italiana, colta da una grave crisi respiratoria durante le fasi di evacuazione della struttura.

“Sto bene, stiamo bene – ha rassicurato la giovane franciacortina attraverso la sua pagina Instagram – In momenti come questi capisci davvero l’importanza delle cose. Vedere i miei colleghi e amici salvi era ciò che mi premeva di più. Sono tristissima di vedere così quello che nell’ultimo anno è stato il mio posto di lavoro, ma anche una seconda casa. Mi fa male pure vedere il mio bellissimo ufficio ridotto in cenere. Però, ragazzi, ricordatevi sempre che nulla vale più delle vostre vite. Nessun oggetto, nessuna cosa materiale. […] Purtroppo ho visto persone che tornavano in camera a prendere le valigie, o chi mi chiedeva se poteva farlo. Non rischiate tutto per niente!”