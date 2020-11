Salta la Festa del Ringraziamento ma il paese viene comunque addobbato

La Festa del Ringraziamento a Borgo San Giacomo è saltata a causa del CoVid, ma i gabianesi non hanno perso l’entusiasmo.

Salta il ringraziamento ma il paese viene addobbato

“Purtroppo il Covid 19 ci priverà anche della Festa del Ringraziamento che per 4 giornate coinvolgeva la nostra comunità in iniziative varie ad opera dei Giovani Agricoltori del TRAI-NO – ha detto il sindaco Giuseppe Lama – Hanno voluto comunque abbellire le nostre vie con gli addobbi dell’agricoltura. Il nostro saluto ad una categoria fondamentale del nostro sistema produttivo che garantirà, anche in questo periodo di chiusura e difficoltà, la fornitura di ogni genere alimentare. L’Amministrazione Comunale si appresta ad organizzare insieme alla locale sezione della Coldiretti una importante iniziativa nell’ambito della assegnazione dei Buoni Spesa”.