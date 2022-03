Coccaglio

È successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì. La lite è scoppiata per futili motivi.

È successo a Coccaglio, ieri pomeriggio. Tempestivo l’intervento della Polizia Locale. Per l’anziano trenta giorni di prognosi.

Salta la coda in farmacia: settantenne aggredito con una mazza da baseball

Lite per futili motivi tra due cittadini coccagliesi.

Un settantenne, saltando la fila per la farmacia, è stato aggredito da un sessantenne in stato di evidente alterazione alcolica.

Dopo diversi insulti con toni minacciosi, la controparte (il furbetto della coda) estrae dall'auto una mazza tipo baseball colpendo più volte il cittadino sul volto. Immediato l'intervento della Polizia Locale, coordinata dal Comandante Luca Leone, che ha proceduto all'identificazione dei soggetti coinvolti e al sequestro dell'arma impropria utilizzata per offendere.

La notifica e la prognosi

Gli agenti hanno poi notiziato la Procura della Repubblica sui fatti accertati a carico di entrambe le parti. Lesioni personali e porto di arma impropria per il settantenne e ubriachezza molesta per il sessantenne. Trenta, invece, i giorni di prognosi.