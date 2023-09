Salta il primo giorno di scuola: aule evacuate per perdita di gas.

Questa mattina (martedì 12 settembre 2023) primo giorno di scuola piuttosto sfortunato quello vissuto dagli alunni della primaria Bertolotti di Nuvolento. Erano infatti in corso verso le 7.45 gli scavi in via Fabbri necessari per il rifacimento delle tubazioni del metano. Durante le operazioni uno dei manicotti è scoppiato, ne è conseguita un'importante perdita di gas metano.

Un'importante perdita di gas

Il tutto nel mentre nella vicina scuola primaria Bertolotti stavano facendo il loro ingresso gli alunni. Tempestivo l'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco di salò, la Polizia Locale e il primo cittadino Giovanni Santini. Presenti anche i tecnici del pronto soccorso Unareti.

Gli alunni sono stati accompagnati nel cortile del municipio e poi sono stati mandati a casa. Tanta la paura (ma anche la gioia di tornare a casa per i più piccoli), fortunatamente non si registrano feriti.