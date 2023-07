Sale sulla tettoia per recuperare il pallone e cade, bambino in ospedale

Attimi di spavento questa sera a Coccaglio, al parco comunale di via Terraglio, dove un bambino è caduto da una tettoia sulla quale si era arrampicato: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Sale sulla tettoia per recuperare il pallone e cade

Stando alle prima informazioni il bambino, di circa 10 anni, alle 20.30 circa si trovava al parco assieme ai genitori ed era intento a giocare con il suo pallone. Fra un tiro e l'altro la palla è però finita sulla tettoia vicino all'ingresso da via Terraglio e il piccolo si è arrampicato per recuperarla, cadendo per un paio di metri. Nella caduta ha riportato un trauma alla caviglia.

Subito aiutato dell'ambulanza della Rovato soccorso e dall'automedica, nè stato trasportato in ospedale in codice giallo: le sue condizioni non sono gravi.