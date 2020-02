Saccheggiata Bmw a San Paolo: via volante e pezzi per 8mila euro.

Saccheggiata Bmw a San Paolo

Via con il volante e pezzi della Bmw per un totale di 8mila euro. L’episodio è avvenuto lunedì sera a San Paolo, con una banda di professionisti che ha disinserito l’allarme dell’auto, parcheggiata dai proprietari fuori di casa, e poi ha portato via tutta l’elettronica per un totale di circa 8mila euro.

TORNA ALLA HOME PAGE