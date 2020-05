Sabato i test sierologici a Offlaga.

Test sierologici

Fra le tante iniziative intraprese dal Comune di Offlaga per combattere il Coronavirus, l’ultima è quella della possibilità per la popolazione di effettuare il test sierologico in paese. L’Amministrazione comunale si è convenzionata con la fondazione Richiedei per effettuare i prelievi e le relative analisi ai residenti nel comune di Offlaga. I test sierologici quantitativi IgG vengono effettuati attraverso il prelievo di sangue.

Per aderire è obbligatoria la prenotazione da farsi nella giornata di domani, venerdì, dalle 13 alle 15 chiamando il Comune al numero 030.979123 (interno 6).

I test verranno effettuati sabato, con il seguente programma: a Faverzano alle 10 nell’ambulatorio di palazzo Motta, alle 11 a Cignano nell’ambulatorio di piazza della Vittoria e a Offlaga alle 13 nell’infermeria del campo sportivo. Si possono sottoporre al test solamente le persone senza sintomi specifici (febbre, stato influenzale, tosse) e non serve impegnativa medica.