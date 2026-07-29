Rumori sospetti dal piano di sopra, arrivano i carabinieri: 15enne denunciato per tentato furto a Torbole Casaglia

Ha sentito rumori provenire dal piano superiore del condominio e, insospettito, ha chiamato il 112. Una segnalazione che ha permesso ai carabinieri di intervenire tempestivamente e di fermare uno dei due giovani che, nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio 2026, avrebbero tentato di introdursi in un’abitazione di Torbole Casaglia.

Il tentato furto

A dare l’allarme è stato uno dei residenti del piano terra. Il vicino che abita al primo piano, infatti, era assente perché in ferie e quei rumori hanno fatto scattare il sospetto. Sul posto sono arrivati i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari, che hanno intercettato due persone mentre cercavano di allontanarsi dall’edificio, calandosi da un’inferriata del primo piano. Uno dei due è riuscito a scappare, mentre l’altro è stato raggiunto e fermato dai carabinieri. Si tratta di un ragazzo minorenne, classe 2011. Dagli immediati accertamenti è emerso che i due avrebbero tentato di forzare la porta d’ingresso dell’abitazione al primo piano, senza tuttavia riuscire a entrare. Il giovane fermato è stato quindi denunciato a piede libero per tentato furto.