Dai 15mila euro iniziali per sistemare il campo si è arrivati ai 30mila aggiungendo altri importanti interventi

Rugby , la raccolta fondi sbanca e raddoppia.

Grande successo per la raccolta fondi promossa dal Rugby

Ha riscosso un successo inaspettato quanto gradito la raccolta fondi lanciata dall'Asd Bassa Bresciana Rugby per dall'Asd Bassa Bresciana Rugby e il suo progetto «Sogniamo mette più verdi e più sicure».

E' questo il titolo del progetto per cui ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Ideaginger e sostenuta dal progetto Why di Cassa Padana: l'unico campo da rugby illuminato necessita di un adeguato fondo drenante ed un nuovo manto erboso. Serve dunque un campo adeguato per allenarsi, divertirsi e crescere.

In pochi giorni la cifra prefissata di 15mila euro è stata superata, sfiorando i 20mila tanto che la società ha deciso di rilanciare a 25mila e poi a 30mila centrando l'obiettivo. In capo sono scesi più di 200 donatori che hanno deciso con piccole o grandi cifre di sostenere questa importante realtà sportiva lenese e non solo.

«La vostra incredibile generosità ci ha permesso di raggiungere il primo, fantastico traguardo di 15mila euro - hanno detto dalla società - È un risultato che ci riempie di orgoglio e dimostra la forza della nostra comunità. Ma la nostra visione non si ferma qui. Con lo sguardo rivolto al futuro e al benessere dei nostri atleti, lanciamo un nuovo, ambizioso obiettivo: raggiungere i 25mila euro. Con questo budget aggiuntivo, potremo realizzare le nuove porte da rugby e le relative protezioni per il nostro campo da allenamento. Non sarà solo un miglioramento funzionale, ma un fondamentale rinforzo per la sicurezza dei nostri giocatori e un simbolo tangibile delle nostre ambizioni, rendendo il nostro campo ancora più professionale e protetto per tutti. Ogni contributo ci avvicina a questo sogno. Insieme, possiamo fare un passo oltre e costruire un futuro più sicuro e stimolante per i nostri giovani talenti».

Cifra che è stata presto bruciata, portando la società a rilanciare chiedendo un ultimo sforzo per realizzare anche una nuova palizzata.

«La vostra incredibile generosità ci ha permesso di raggiungere un altro fantastico traguardo: quello dei 25mila euro. Grazie a voi, presto potremo realizzare le nuove porte da rugby e le relative protezioni per il nostro campo da allenamento, un risultato che ci riempie di orgoglio e dimostra la forza della nostra comunità - hanno detto - Ma la nostra visione per la Bassa Bresciana Rugby non si ferma qui, e questo è l'ultimo, decisivo passo! Mancano solo pochi giorni per raggiungere il nostro obiettivo finale: 30mila euro. Con questo budget aggiuntivo, potremo realizzare una palizzata con una corda per separare gli spettatori dal terreno di gioco. Non sarà solo un miglioramento estetico, ma un fondamentale rinforzo per la tutela di tutti coloro che vivono il nostro campo: i nostri atleti in campo e le famiglie ei tifosi a bordo campo. Questo renderà il nostro impianto ancora più professionale e protetto, garantendo un ambiente sereno e tranquillo per tutti»

Traguardo raggiunto