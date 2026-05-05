Rudiano, si barrica in casa e non apre: i soccorsi passano dalla finestra, illeso l’uomo

Si tratta di un 50enne con disturbi psichiatrici noti: a chiamare il 112 è stata la madre, convivente, sono in corso le operazioni per convincerlo a farsi aiutare

Aggiornamento delle 14.15: I carabinieri, con l’aiuto dei vigili del fuoco, sono riusciti a entrare nell’abitazione aprendosi un varco nella finestra e raggiungere il 50enne. L’uomo, illeso, si è affidato senza opporre resistenza alle cure del 118: è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Momenti di tensione in via Paolo VI, a Rudiano, dove un uomo di 50 anni si è barricato in casa e rifiuta di aprire alle forze dell’ordine. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco e ai volontari del 118, per convincere il soggetto ad aprire e affidarsi alle cure dei sanitari.

Rudiano, si barrica in casa e non apre: sul posto carabinieri e soccorritori

L’allarme è scattato verso mezzogiorno. I carabinieri della compagnia di Chiari sono intervenuti presso la villetta dove l’uomo, un soggetto affetto da disturbi psichiatrici noti, vive con i genitori anziani. Dalle prime informazioni sembra che sia stata proprio la madre, rincasata, ad avvisare il 112. Il figlio si sarebbe rifiutato di farla entrare, barricandosi poi all’interno dell’abitazione. In questo momento sono in corso le operazioni per cercare di convincere l’uomo a farsi aiutare.

Sul posto numerosi mezzi dei soccorritori e delle forze dell’ordine, che non sono passati inosservati ai residenti del quartiere.