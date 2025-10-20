Era da qualche tempo che dagli scaffali della biblioteca comunale di Rovato venivano registrati ammanchi di libri e dvd, in certi casi copie uniche d’indubbio valore collezionistico. Una situazione che aveva spinto il personale a tenere alta l’attenzione, coinvolgendo anche la Polizia locale. In breve si è arrivati a individuare il potenziale autore dei furti. La vera sorpresa, però, è arrivata durante il sopralluogo nell’abitazione dell’uomo, a Castrezzato, dove sono stati rinvenuti oltre 1.100 tra volumi e film, tutti rubati.

Rubava libri e dvd dalle biblioteche della Franciacorta: arrestato

Il responsabile della biblioteca comunale “Cesare Cantù” di Rovato ha monitorato con attenzione il comportamento degli utenti per qualche tempo, circoscrivendo il possibile periodo di ammanco dei libri e aiutando così la Polizia locale a circoscrivere i sospetti. Fino a sabato 18 ottobre, quando intorno alle 12 gli agenti hanno fermato un uomo che, dopo essere rimasto per poche decine di minuti nei locali della biblioteca, si era allontanato per riprendere il proprio veicolo e rincasare. Si tratta di I.V., classe 1984, residente a Castrezzato, di nazionalità italiana. Addosso, occultati sotto il giubbotto, aveva 11 dvd sottratti alla biblioteca rovatese e ben tre coltelli. Stante la flagranza del furto, i controlli sono stati estesi al veicolo, dove sono stati trovati altri 27 dvd e 10 libri provenienti da biblioteche del territorio franciacortino. La sopresa più grande, però, è stata presso l’abitazione del 41enne; qui gli agenti hanno rinvenuto centinaia di documenti provenienti da numerose biblioteche del bresciano e non solo.

Una collezione di circa 25mila euro di libri e dvd rubati

I numeri sono impressionanti: in possesso del 41enne sono stati infatti trovati ben 925 dvd e 195 libri provenienti da 32 biblioteche diverse per un valore economico di circa 25mila euro. Tra i film anche pezzi unici dal valore di 300 euro. Prodotti probabilmente destinati ai mercatini dell’usato. Arrestato in flagranza di reato di furto, è stato giudicato in direttissima nella mattinata di lunedì 20 ottobre. L’arresto è stato convalidato.