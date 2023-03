Rubava le bici degli studenti delle medie e nelle stazioni: denunciato un 45enne

di Emma Crescenti

Per tirare avanti rubava biciclette. Principalmente nelle stazioni della tratta ferroviaria che corre da Brescia a Palazzolo, ma anche alla scuola media di Coccaglio, rivendendole poi per pochi euro nonostante alcuni dei mezzi valessero ben di più. Nei panni del ladro un 45enne residente a Ospitaletto, fermato e denunciato dalla Polizia locale del Monte Orfano.

Rubava le bici agli studenti

Le indagini degli agenti, coordinati dal comandante Luca Leone, sono partite dalle denunce dei cittadini «appiedati», che sempre più frequentemente lamentavano la scomparsa delle loro biciclette. A dare man forte alla Municipale sono state le immagini della videosorveglianza comunale e le testimonianze della popolazione: gli elementi raccolti hanno permesso di costruire una pista per risalire al ladro che stando alle ricostruzioni della Polizia nell’ultimo periodo avrebbe preso di mira il cortile della scuola media di Coccaglio da dove, nonostante i cancelli di ingresso fossero chiusi, sono stati rubati diversi mezzi appartenenti agli studenti. «Lo faccio per campare», avrebbe dichiarato il ladro, dopo essere stato individuato dagli agenti franciacortini in poco tempo: si tratta di un 45enne residente a Ospitaletto, che una volta fermato ha ammesso di essere il responsabile non solo dei furti avvenuti a Coccaglio ma anche di altri colpi nelle stazioni ferroviarie che costeggiano la tratta tra la città e Palazzolo sull’Oglio. Indipendentemente dal valore (alcuni mezzi rubati valevano oltre 600 euro) tutte le due ruote venivano rivendute a un prezzo irrisorio.

Il 45enne è stato quindi denunciato per furto e ricettazione, ma è stato anche segnalato ai Servizi sociali di Ospitaletto per la valutazione del caso.