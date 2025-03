Rubava borse, portafogli e le mance dei bar, il ladro beccato dalla Polizia locale

Borse, portafogli e perfino le monete delle mance di alcuni locali. Sono sparite nei giorni scorsi da auto in sosta tra Paratico, Sarnico e Capriolo, ma anche da due bar del lungolago di Sarnico e, ultimo in ordine di tempo, dall’auto di uno degli espositori del mercatino di domenica sul lungolago di Paratico, che stava smontando il suo stand espositivo.

Rubava borse, portafogli e le mance dei bar, il ladro denunciato dalla Polizia locale

A fronte delle diverse denunce di furto ai carabinieri e ai Comandi di Polizia locale di Paratico e Sarnico, gli agenti guidati dal comandante Piero De Carlo sono riusciti a stringere il cerchio, denunciando un 56enne senza fissa dimora per ricettazione e invasione di edificio. Gli agenti di Paratico sono riusciti a risalire al 56enne grazie ai video delle telecamere di sorveglianza comunali, che lo hanno ripreso mentre si avvicinava con fare sospetto all’auto dell’espositore domenica sera. Confrontate con le riprese dei due locali di Sarnico, le immagini hanno condotto all’uomo che, dopo aver perso il lavoro e la casa in cui viveva a Paratico alcuni anni fa, ha trovato riparo in un edificio abbandonato in zona Tengattini.

Durante il sopralluogo all’interno dello stabile, la Polizia locale di Paratico ha trovato parte delle monete che erano state sottratte la scorsa settimana dai due locali, oltre ad altri oggetti e borse che nei giorni precedenti erano scomparsi dalle auto in sosta sul basso lago. Il 56enne è stato così denunciato a piede libero per ricettazione e invasione di edificio.