Rubati due trattori in un’azienda agricola

Rubati due trattori nella notte all’azienda agricola Olivari: un altro colpo messo a segno nella Bassa.

Rubati due trattori

Negli ultimi anni c’è stata una razzia in tutto il territorio di mezzi agricoli, pochi i paesi che non sono stati toccati dai ladri di trattori: in alcuni casi i macchinari sono stati ritrovati nelle campagne, in altri invece, chissà dove sono stati trasportati per essere venduti.

Sta di fatto però che nella notte fra mercoledì e giovedì e accaduto ancora.

Dei ladri si sono intrufolati nell’azienda agricola Olivari, che si trova nelle campagne fuori città, e hanno rubato due trattori, che valgono centinaia di migliaia di euro, e sono fuggiti nella notte.

Hanno approfittato del fatto che di notte, l’azienda è vuota e ci rimangono solo i macchinari «a riposare». Devono aver usato delle chiavi universali per metterle in moto, che funzionano con tutti i mezzi. I proprietari si sono accorti del furto solamente giovedì mattina e hanno chiamato immediatamente i carabinieri, che si sono precipitati sul posto. I militari hanno seguito le tracce dei trattori per un paio di chilometri per poi perderle, le indagini sono ancora in corso.