Rubata una statua al Santuario della Madonna della Stella.

Nelle scorse ore è stata trafugata una statua dal Santuario della Madonna della Stella di Bagnolo Mella. Un atto riprovevole che ha creato molto sdegno in paese. “Ci ha lasciato un po’ tutti scioccati – le parole del parroco, don Faustino Pari – Erano anni che non succedeva una cosa del genere e la gente è rimasta davvero molto colpita, soprattutto perché successo in un posto a cui i bagnolesi tengono moltissimo e sono molto devoti”. Anche il parroco poi ha fatto un post sui social. “Spero che possa indurre a non acquistarla e anzi magari a convincere chi l’ha presa a riportarla al suo posto”.