Rubano in canonica mentre il prete celebra la messa di Natale, lo sfogo del parroco di Roccafranca

"Quando si entra nella casa del prete si entra in quella di ciascun membro della comunità!, è lo sfogo del parroco di Roccafranca, che nel rientrare dalla celebrazione della mezzanotte si è trovato davanti tutti i locali messi a soqquadro. I ladri, infatti, hanno agito indisturbati approfittando dell'assenza dei sacerdori, impegnati nell'importante celebrazione. Non c'è più religione, si direbbe, ma qui a mancare è più che altro l'intellingenza e il senso civico, per non parlare dell'umanità.