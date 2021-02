Rubano un’auto a Rovato, fermati a Coccaglio. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari li hanno intercettati lungo la provinciale che collega Coccaglio a Cologne ieri pomeriggio.

Rubano un’auto a Rovato, fermati a Coccaglio il giorno dopo

Le sirene dei carabinieri ieri pomeriggio non sono passate inosservate a Coccaglio: tre pattuglie, infatti, si sono precipitate sulla provinciale per fermare un’auto sospetta, che è poi risultata essere stata rubata la notte precedente a Rovato, in via San Fermo, dal garage di una donna.

A bordo due trentenni che, alle domande circa la Lancia Y rubata che stavano guidando, non hanno saputo cosa rispondere ai militari. Entrambi sono stati denunciati per furto, mentre il veicolo è stato restituito alla proprietaria.

Venerdì in tarda serata in via San Fermo a Rovato non è stata solamente rubata un’auto: i residenti hanno segnalato la presenza di alcuni ladri che hanno svuotato le cantine e poi, a bordo della Lancia Y, si sono dati alla fuga. I carabinieri stanno ora indagando per capire se i due trentenni fermati a bordo dell’utilitaria siano collegati ai furti messi a segno a Rovato ai danni dei privati.