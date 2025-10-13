Rubano sette selle da equitazione e le mettono in vendita su internet: coppia denunciata a piede libero.

Denunciata a piede libero una coppia, lui pluripregiudicato classe 1992 e lei incensurata classe 2001. Ma procediamo con ordine: tempo fa il titolare di un centro ippico di Gussago aveva denunciato ai carabinieri il furto di sette selle da equitazione dal valore totale di 10mila euro, un furto che era stato commesso nella notte da ignoti all’interno di una delle stalle.

Identificata la coppia di ladri

Una volta rubate, le selle erano state messe in vendita su internet dove sono state riconosciute dal proprietario che ha quindi avvisato i carabinieri. É stato quindi fissato un appuntamento per l’acquisto delle selle in questione al quale, però, si sono presentati i carabinieri i quali sono riusciti a recuperare quattro delle sette selle rubate dal maneggio oltre ad identificare e denunciare la coppia. Le selle sono state quindi restituite al legittimo proprietario.