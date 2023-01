Rubano nei locali della parrocchia durante la Messa

Rubano nei locali della parrocchia durante la celebrazione della Messa.

É successo domenica 1 gennaio 2023 alle 18 nella parrocchiale dei santi Pietro e Paolo di Virle Treponti. Il fattaccio è stato riportato sulla pagina Facebook dell'Unità pastorale

"Domenica 1 Gennaio, durante la S. Messa delle ore 18 nella parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Virle, mentre la comunità si affidava alla benedizione del Signore per l’anno nuovo, “qualcuno” ha pensato di approfittare del momento per rompere una finestra ed entrare in alcuni locali della parrocchia e rubare un po’ di materiale.

Ovviamente spiace… per il gesto, per il giorno, per il momento. Spiace perché è stato rubato del materiale in dotazione ai volontari, materiale che serve nel corso dell’anno in occasione delle varie iniziative. Comunque la comunità prosegue nel suo cammino con rinnovata fede nel Signore e fiducia nelle persone, per cui augura un buon 2023 a tutti, anche a coloro che hanno commesso un simile gesto, allontanandosi dal percorso di carità e di condivisione che ci è proprio".