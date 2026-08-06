I carabinieri hanno recuperato e restituito anche tre e-bike, sottratte a due turisti e un residente nel mese di luglio

I viveri destinati alla festa della Madonna della Neve di Iseo sono tornati ai volontari dell’oratorio, insieme a tre biciclette elettriche di ingente valore rubate nelle scorse settimane. È il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri della Stazione di Iseo, che hanno denunciato in stato di libertà due italiani di 40 e 35 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di furto aggravato e ricettazione.

Rubano il cibo della festa dell’oratorio di Iseo: denunciati i due ladri

L’indagine è partita dalla denuncia presentata il 26 luglio dai responsabili dell’oratorio di Iseo, dove ignoti avevano sottratto una consistente scorta di generi alimentari, del valore di circa 800 euro, destinata ai festeggiamenti della tradizionale ricorrenza parrocchiale. I militari hanno avviato immediatamente gli accertamenti, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona. Le indagini sono state poi rafforzate dai riscontri ottenuti dall’analisi delle impronte digitali, consentendo di raccogliere elementi ritenuti univoci a carico dei due indagati, rintracciati e denunciati. La refurtiva alimentare è stata così interamente recuperata e restituita ai volontari.

Recuperate tre e-bike

Durante le perquisizioni, Carabinieri hanno inoltre rinvenuto tre biciclette elettriche risultate rubate in distinti episodi avvenuti a Iseo nelle ultime settimane. Si tratta di una Riese & Müller e di una Cube, entrambe del valore di circa 5.000 euro, sottratte il 15 luglio e il 26 luglio a due turisti. La terza, una Rockrider ACTV 100, era stata sottratta lo stesso giorno in via Pusterla a un residente. I mezzi sono stati restituiti ai proprietari.