Rubano il cellulare a un coetaneo, poi lo ricattano: arrestati due minori a Palazzolo sull'Oglio

I due giovani, entrambi minorenni, avevano chiesto soldi in cambio della restituzione del dispositivo: ma all'appuntamento si sono presentati anche i carabinieri

Hanno rubato il cellulare a un coetaneo, per poi chiedergli 100 euro in cambio della restituzione: sul luogo dello scambio, però, si sono presentati anche i carabinieri che hanno arrestato due minorenni con l'accusa di tentata estorsione aggravata.

Rubano il cellulare a un coetaneo, poi lo ricattano

E' successo ieri, martedì 1 luglio, a Palazzolo sull'Oglio. I due giovani, dopo aver rubato un cellulare del valore di circa 500 euro a un loro coetaneo presso la piscina comunale, gli avevano avevano dato appuntamento di fronte alla stazione ferroviaria dove gli avrebbero restituito il telefonino a fronte del pagamento in contanti della somma stabilita. All’incontro però, oltre alla vittima, erano presenti anche i carabinieri della stazione locale, che sono intervenuti proprio nel momento dello scambio del denaro.

L'arresto

I due ragazzi hanno provato a sfuggire ai militari, che sono però riusciti a recuperare la refurtiva e riconsegnarla alla vittima. Oltre alla tentata estorsione aggravata, i due arrestati dovranno rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale per aver provato a sottrarsi al controllo di polizia nonché di porto di oggetti atti ad offendere: i due minori, infatti, sono stati trovati in possesso di una catena in acciaio con manico in ferro. L'Autorità Giudiziaria ha disposto per i due la permanenza in casa in attesa della convalida dell'arresto.