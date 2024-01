Rubano il Bambin Gesù, ma alcuni giorni dopo lo restituiscono: «Ci siamo pentiti».

Rubato il Bambin Gesù a Montirone e poi restituito

Rubano il Bambin Gesù. Poi si pentono e rimettono una statuetta, diversa, al posto del Bambin Gesù. Il tutto però dopo l'ultimatum del sindaco che aveva chiesto espressamente, agli autori di questo gesto, di rimetterlo al suo posto salvo passare poi ad altre strade, vedi una denuncia.

«Consiglio caldamente ai tre ragazzini che hanno sottratto il Bambin Gesù dalla capanna di riposizionarlo entro domattina – aveva scritto sul suo profilo social il sindaco Filippo Spagnoli – In caso contrario saremo costretti a procedere nelle opportune sedi. Ricordo che la piazza è dotata di telecamere».

Chissà dunque che il pentimento dei tre ragazzi, non sia arrivato proprio per paura e per non incorrere in un qualcosa che andava ed è andato ben oltre la bravata. Un gesto che tutti hanno condannato e che nessuno vuole considerare come tale.

«Non ci sto a dire che è stata una bravata perché le ragazzate, o bravate, sono altre - ha spiegato il sindaco Filippo Spagnoli – E' un atto brutto, privo di logica che forse qualcuno considera una ragazzata anche se le ragazzate che si fanno sono altre. Questo gesto è sintomo di poca appartenenza ai nostri valori cristiani e cattolici e il fatto che sia stato commesso da ragazzi tranquilli, che mai si erano resi protagonisti in passato di ragazzate, ci deve far riflettere ancora di più».

Per la cronaca, la statuetta era stata portata dal sindaco dopo che il parroco don Pierluigi Chiarini l'aveva benedetta. Statuetta poi che è stata rubata e, dopo il pentimento, ne è stata portata una più piccola dai tre ragazzini che hanno chiesto scusa anche con una lettera.

«Ci scusiamo per il grande errore che abbiamo commesso – si legge nella lettera lasciata dei tre ragazzi – Abbiamo sbagliato e ne siamo consapevoli, il nostro intento era di riportarlo il giorno dopo ma è stato smarrito. Abbiamo fatto il possibile per trovarne uno uguale, ma siccome non siamo riusciti a trovarne un altro ne abbiamo comprato uno nuovo che arriverà tra pochi giorni. Ci scusiamo di nuovo. Intanto lasciamo questo Gesù Bambino in attesa dell'altro».

L'epilogo

Caso chiuso? Non proprio.

Ho fatto il post per far si che il Bambin Gesù ritornasse nel suo posto – ha concluso il sindaco - Purtroppo ne hanno riportato uno più piccolo, perché l'altro sembra sia andato perso. Apprezziamo le scuse, ma adesso convocheremo sia loro che le loro famiglie perché è giusto che anche i loro genitori sappiano quello che hanno commesso.

Nel frattempo, è stato posizionato il "nuovo" Bambin Gesù, con la vicenda che si è chiusa definitivamente. "Alla fine con un po’ di buonsenso siamo riusciti a ripristinare la Sacra Famiglia nel nostro paese". E proprio ieri, sabato, durante la Messa delle 10 c'è stata la benedizione della nuova statua.