bassano bresciano

I ladri dopo aver rimosso la refurtiva da circa 40 lapidi hanno rimesso a posto i fiori per coprire il furto.

Un raid notturno per rubare i vasi di rame del cimitero. E' successo a Bassano bresciano dove i ladri hanno razziato circa 40 tombe del camposanto.

Rubano i vasi di rame dalle tombe del cimitero

Il furto, con tutta probabilità, è stato commesso nella notte tra giovedì e venerdì. Approfittando del buio, i ladri sono entrati nel cimitero e hanno rimosso dai vasi esterni attaccati alle lapidi i contenitori in rame: poi, per coprire le tracce della razzia, hanno ricollocato i fiori nei vari contenitori come se nulla fosse successo.

Ad accorgersi è stato un cittadino in visita a un proprio caro, che ha subito segnalato la mancanza del sottovaso all'operatore ecologico. La voce è subito arrivata al Comune e al sindaco Michele Sbaraini, che una volta appurato il furto questa mattina ha sporto denuncia ai Carabinieri di Verolanuova. Le tombe colpite sono circa 40: per fortuna sia le lapidi sia le strutture interne al camposanto sono state risparmiate da ulteriori danneggiamenti.

"Siamo davvero molto amareggiati, ancor più perché tutto questo è avvenuto in un luogo sacro come il camposanto - ha commentato il primo cittadino - Purtroppo la zona non è videosorvegliata, è nostra intenzione in futuro di collocare delle telecamere vicino all'isola ecologia e nel tratto di strada del cimitero, onde evitare il ripetersi di questi episodi"